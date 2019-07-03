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Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»

Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»
Футбол / Англия 0

Нидерландский специалист Филлип Коку в течение 24 часов должен сменить на посту главного тренера английского «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, который продолжит карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.

По данным источника, агент 48-летнего голландца договорился о контракте с владельцем «Дерби Каунти» Мелом Моррисом в течение последних двух дней.

40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

Коку был отправлен в отставку из турецкого «Фенербахче» в октябре 2018 года.

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