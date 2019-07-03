Скалони останется на посту наставника сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони останется на своём посту, несмотря на поражение в полуфинале Кубка Америки от команды Бразилии со счётом 0:2. Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.
Как сообщает TNT Sports, 41-летний специалист планирует отработать до конца свой контракт, срок которого истекает в декабре нынешнего года.
Аргентинцам предстоит матч за третье место на Кубке Америки. Соперником станет команда, которая проиграет в полуфинале Перу — Чили.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019. Решающая встреча состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).
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