Рабьо: «Ювентус» на ступень выше «ПСЖ»

Новичок «Ювентуса» полузащитник Адриен Рабьо сравнил туринцев со своим бывшим клубом «Пари Сен-Жермен».



«Ювентус» всегда достигал решающих стадий в Лиге чемпионов. В этом плане, на мой взгляд, они на ступень выше «ПСЖ», и именно поэтому я принял такое решение. Я долго играл в Париже и должен сказать, что Лига чемпионов – не тот турнир, в котором успех приходит сразу. Для победы необходимо копить опыт сезон за сезоном.



Что касается «Ювентуса», я здесь и хочу проявить себя наилучшим образом, чтобы помочь команде достичь свои цели, и Лига чемпионов – одна из главных. Нам нужно быть сконцентрированными, но не только на этом турнире. Надо идти через сезон шаг за шагом», — цитирует Рабьо Football Italia.



Рабьо: в «Юве» было много великих французов, я надеюсь привнести что-то своё