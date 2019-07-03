Безденежных и Ахъядов стали игроками «Чайки»

«Чайка» из села Песчанокопское объявила о переходе двух футболистов. Арендное соглашение с «Чайкой» заключил полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U19 2015 года Игорь Безденежных.
Кроме того, «Чайка» заключила арендное соглашение с Апти Ахъядовым. Минувший сезон игрок, способный выступать на позициях защитника, полузащитника и нападающего, провёл в РПЛ в рядах махачкалинского «Анжи».
«Я по-прежнему принадлежу «Ахмату». Мне самому хотелось определиться со своим будущим, но «Ахмат» продлил аренду, она рассчитана ровно на один сезон. Считаю, нам по силам бороться за место в первой десятке. Слышал, что в первый сезон будет важно сохранить клубу прописку в ФНЛ, но мне кажется, это вообще не должно обсуждаться», — цитирует Ахъядова официальный сайт «Чайки».
- 3 июля 2019
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