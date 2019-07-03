Сёмин: сборы закончились! Ребята проделали хорошую работу
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин остался доволен итогами сборов, которая его команда провела в Австрии, где сыграла три контрольных матча.
«Сборы закончились! Ребята проделали хорошую работу. Едем в Москву», — написал Сёмин в «Инстаграме».
«Локомотив» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России. Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера
- 3 июля 2019
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