Могилевец присоединился к популярному челленджу, открыв бутылку мячом
Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец принял участие в популярном челлендже.
Смысл челленджа заключается в открывании бутылки необычным способом. В нём уже приняли участие многие известные спортсмены. Могилевец в свою очередь открыл бутылку мячом.
Могилевец защищает цвета «Рубина» с прошлого года. Хавбек является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 26-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести 4 матча за сборную России.
В минувшем сезоне Могилевец принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги (18 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.
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