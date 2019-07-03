Могилевец присоединился к популярному челленджу, открыв бутылку мячом

Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец принял участие в популярном челлендже.



Смысл челленджа заключается в открывании бутылки необычным способом. В нём уже приняли участие многие известные спортсмены. Могилевец в свою очередь открыл бутылку мячом.

Могилевец защищает цвета «Рубина» с прошлого года. Хавбек является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 26-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести 4 матча за сборную России.



В минувшем сезоне Могилевец принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги (18 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.