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«Барселона» поддержала Месси после поражения сборной Аргентины

«Барселона» поддержала Месси после поражения сборной Аргентины
Футбол / Испания 0

После полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» опубликовала сообщение.

Сине-гранатовые адресовали пост бразильским футболистам команды — полузащитникам Артуру Рамосу и Филиппе Коутиньо, а также аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Поздравляем Артура и Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Оставайся сильным, Лео Месси!» — говорится в сообщении каталонского клуба.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск). С турнирной сеткой Кубка Америки можно ознакомиться на «Чемпионате».

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