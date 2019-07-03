«Барселона» поддержала Месси после поражения сборной Аргентины
После полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» опубликовала сообщение.
Сине-гранатовые адресовали пост бразильским футболистам команды — полузащитникам Артуру Рамосу и Филиппе Коутиньо, а также аргентинскому нападающему Лионелю Месси.
«Поздравляем Артура и Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Оставайся сильным, Лео Месси!» — говорится в сообщении каталонского клуба.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск). С турнирной сеткой Кубка Америки можно ознакомиться на «Чемпионате».
Месси пора уйти из сборной. Эта Аргентина не выиграет даже Кубок Америки
Сколько уже можно-то?
- 3 июля 2019
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:11
-
08:54
-
08:24
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
07:10
-
06:46
-
06:14
-
05:59
-
05:23
-
04:57
-
04:49
-
02:50
-
01:38
-
00:36
-
00:17
-
00:09
Партнерский контент