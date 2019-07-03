«Барселона» поддержала Месси после поражения сборной Аргентины

После полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» опубликовала сообщение.



Сине-гранатовые адресовали пост бразильским футболистам команды — полузащитникам Артуру Рамосу и Филиппе Коутиньо, а также аргентинскому нападающему Лионелю Месси.



«Поздравляем Артура и Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Оставайся сильным, Лео Месси!» — говорится в сообщении каталонского клуба.



Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск). С турнирной сеткой Кубка Америки можно ознакомиться на «Чемпионате».

Месси пора уйти из сборной. Эта Аргентина не выиграет даже Кубок Америки Сколько уже можно-то?