Семак: по Дзюбе не слышал ни об одном предложении из Англии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» сообщил, что петербургский клуб не получил ни одного предложения из Англии по форварду Артёме Дзюбе.



«Я не слышал ни об одном таком предложении. На данный момент Артём Дзюба — игрок нашей команды. Никаких разговоров не было — это точно.

Определён ли функционал Александра Анюкова? На данный момент заявку формируем. Что касается прощального матча, то решение о том, как и когда его проводить, принимает руководство. В обязанности Саши входит помощь, участие в некоторых упражнениях, где нужна помощь, плюс он будет индивидуально работать по прямой своей специализации с линией защиты. Что касается заявки и возможности выйти на поле, то пока не думали об этом", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.