Месси заявил о готовности остаться в сборной Аргентины
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов продолжить выступление за национальную команду, несмотря на неудачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Бразилией (0:2).
«Впереди нас ждёт что-то новое. Я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Этой команде надо дать спокойно существовать и расти. Правда заключается в том, что я отлично ладил с этими футболистами, и если я должен буду каким-то образом помочь им, я это сделаю. Это отличная команда, и она развивается. Если у меня будет возможность присоединиться к ним, я ей воспользуюсь», — приводит слова Месси ESPN.
Ранее Месси объявлял о прекращении выступления за сборную Аргентины, однако затем возвращался в национальную команду.
Месси пора уйти из сборной. Эта Аргентина не выиграет даже Кубок Америки
Сколько уже можно-то?
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