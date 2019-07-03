Джикия: рад возвращению полосы на форме «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в социальной сети высказал мнение по поводу новой формы на предстоящий сезон. Сегодня, 3 июля, столичный клуб официально представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
«Наша форма на новый сезон-2019/20. Рад возвращению полосы. А вам нравится?» – написал Джикия в «Инстаграме».
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.
«Спартак» представил форму на сезон-2019/20
- 3 июля 2019
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:27
Партнерский контент