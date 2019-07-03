Джикия: рад возвращению полосы на форме «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в социальной сети высказал мнение по поводу новой формы на предстоящий сезон. Сегодня, 3 июля, столичный клуб официально представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.



«Наша форма на новый сезон-2019/20. Рад возвращению полосы. А вам нравится?» – написал Джикия в «Инстаграме».

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.