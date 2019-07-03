Месси: идиотские решения арбитров отвлекали сборную Аргентины от игры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси обрушился с критикой на судей полуфинального матча Кубка Америки, в котором его команда проиграла Бразилии со счётом 0:2.
«Бразильцы не были лучше нас. Они рано забили, а второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который надо было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы никчёмных фолов на этом турнире, а сегодня они даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу Бразилии. Карточки показывали только нам. Были очевидные нарушения, которые судья просто не замечал. Эта хрень происходила всю игру и отвлекала нас», — цитирует Месси Daily Mail.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завтра, 4 июля (начало — в 3:30 мск).
- 3 июля 2019
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:27