Месси: идиотские решения арбитров отвлекали сборную Аргентины от игры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси обрушился с критикой на судей полуфинального матча Кубка Америки, в котором его команда проиграла Бразилии со счётом 0:2.



«Бразильцы не были лучше нас. Они рано забили, а второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который надо было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы никчёмных фолов на этом турнире, а сегодня они даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу Бразилии. Карточки показывали только нам. Были очевидные нарушения, которые судья просто не замечал. Эта хрень происходила всю игру и отвлекала нас», — цитирует Месси Daily Mail.



Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завтра, 4 июля (начало — в 3:30 мск).

Месси: с судейством ничего не сделают — у Бразилии слишком много власти