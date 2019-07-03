«Балтика» расторгла контракт с Дядюном
«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон. Чуть больше года назад форвард перешёл в «Балтику» из «Ростова», а контракт был рассчитан на два года.
В сезоне-2018/19 Владимир провёл за калининградский клуб 27 матчей, в которых пять раз отметился забитыми мячами.
«Футбольный клуб «Балтика» благодарит Владимира за время, проведённое в Калининграде, и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Балтика» в минувшем сезоне завершила чемпионат на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но в итоге калининградский клуб сумел сохранить место в ФНЛ, так как несколько других команд отказались участвовать в турнире.
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- 3 июля 2019
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