В Москве пройдёт футбольный турнир среди детей, победивших рак

В Москве пройдёт футбольный турнир «Игры победителей», который организует фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Спонсором мероприятия выступил производитель автомобилей KIA.
Игры проводятся среди детей, победивших рак, и в этом году проводятся уже в 10-й раз. Там будут проводиться футбольные активации для детей, все участники получат специальные подарки.
Мероприятие пройдёт в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Даты проведения: с 3 по 7 июля. Сам турнир проходит с 4 по 6 июля. Время – с 11:00 до 20:00.
Завтра, 4 июля, команда звёзд сыграет против команды пап выздоровевших детей. В команду звёзд входят: Анатолий Руденко, Саша Соколовский, Ваня Стебунов, Денис Матросов, Максим Радугин, Сергей Друзьяк, Серёжа Кемпо, Андрей Гайдулян. 5-6 июля сыграют дети. Награждение победителей футбольного турнира состоится 6 июля.
- 3 июля 2019
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