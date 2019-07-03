Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»
Футбол / Прочие турниры 0

Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.

Условия соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.

Фотография доступна в официальном «инстаграме» «Циндао Хайню».

Ранее сообщалось, что Туре может перейти в «Тамбов», который по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» досрочно разорвали контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Яя Туре перешел в «Хайню». Всё, что об этом нужно знать
Судя по фото, он не очень рад трансферу.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент