Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.
Условия соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.
Фотография доступна в официальном «инстаграме» «Циндао Хайню».
Ранее сообщалось, что Туре может перейти в «Тамбов», который по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» досрочно разорвали контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.
Яя Туре перешел в «Хайню». Всё, что об этом нужно знать
Судя по фото, он не очень рад трансферу.
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