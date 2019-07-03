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Песьяков: Каррера и правда очень харизматичен, мог разбить часы или пнуть макет

Песьяков: Каррера и правда очень харизматичен, мог разбить часы или пнуть макет
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь московского «Спартака» Сергей Песьяков, ныне выступающий за «Ростов», высказал мнение, почему Массимо Каррера не смог дольше проработать в стане красно-белых после чемпионского сезона.

«Трудно судить. При мне в раздевалке всё было ровно, никаких конфликтов. Изначально пошло, попёрло у Массимо за счёт эмоций. Он и правда очень харизматичен. Мог за две-три минуты разбить часы или пнуть макет. Показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!»

Ну и плюс побеждали в матчах, где не должны были, — те же «похороны» с «Амкаром». Похожая ситуация и у «Локомотива» в чемпионском сезоне: три-четыре игры — как в Хабаровске — вырвал на 90-х минутах, не без доли везения», — цитирует Песьякова Sport24.

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