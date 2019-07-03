«Торпедо»: Кудряшов изъявил желание поддерживать у нас форму, пока ищет команду
Пресс-атташе московского «Торпедо» Руслан Маслюк подтвердил информацию, согласно которой защитник Фёдор Кудряшов, пребывающий в статусе свободного агента, в настоящий момент находится в расположении клуба и поддерживает форму.
«Кудряшов находится в поисках команды и пока поддерживает форму у нас. Он сам изъявил такое желание. Пока не было переговоров, что, если команда не будет найдена, он присоединится к нам», — сказал Маслюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее сообщалось, что к Кудряшову также проявляют интерес «Ахмат», цвета которого он уже защищал ранее, «Зенит» и ряд турецких клубов. В минувшем сезоне 32-летний футболист выступал за казанский «Рубин» и «Истанбул Башакшехир».
«Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову, который тренируется с «Торпедо»
- 3 июля 2019
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