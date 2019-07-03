Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí.
32-летний футболист получил перелом кисти в игре 2-го тура Кубка Америки с Японией (2:2), который состоялся 21 июня. В дальнейшем Луис был вынужден выходить на поле с фиксатором. С повреждением он провёл две встречи – с Чили в 3-м туре группового этапа (1:0) и с Перу в четвертьфинале турнира (0:0, 4:5 – по пенальти).
Напомним, сборная Уругвая вылетела из Кубка Америки, потерпев поражение от Перу в серии пенальти. Единственным футболистом, не реализовавшим свой удар в серии, стал Суарес.
В настоящий момент известен первый финалист Кубка Америки, которым стала Бразилия, победившая Аргентину со счётом 2:0. Второй участник решающего матча определится в игре Чили – Перу.
- 3 июля 2019
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05