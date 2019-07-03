Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí.



32-летний футболист получил перелом кисти в игре 2-го тура Кубка Америки с Японией (2:2), который состоялся 21 июня. В дальнейшем Луис был вынужден выходить на поле с фиксатором. С повреждением он провёл две встречи – с Чили в 3-м туре группового этапа (1:0) и с Перу в четвертьфинале турнира (0:0, 4:5 – по пенальти).



Напомним, сборная Уругвая вылетела из Кубка Америки, потерпев поражение от Перу в серии пенальти. Единственным футболистом, не реализовавшим свой удар в серии, стал Суарес.



В настоящий момент известен первый финалист Кубка Америки, которым стала Бразилия, победившая Аргентину со счётом 2:0. Второй участник решающего матча определится в игре Чили – Перу.

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