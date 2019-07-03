Комментатор Кудрявцев объяснил, почему не хочет видеть Дзюбу в «Ливерпуле»

Комментатор Okko Спорт и болельщик «Ливерпуля» Филипп Кудрявцев объяснил, почему не хотел бы перехода нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в стан мерсисайдцев.
«Хотел ли бы увидеть Дзюбу в «Ливерпуле»? Нет, в «Ливерпуль» я его не хочу. Объективно – он слабее всех, кто там есть. Дзюба играет хуже всех, кто когда-либо был в «Ливерпуле». Максимум – на лавке во втором составе. Ему бы куда-нибудь в «Вулверхэмптон».
Куда ещё Дзюбу трудоустроить? Кому-нибудь из новичков с нехваткой имиджа в Премьер-лиге. Это интересный способ себя зарекомендовать. Дзюба станет сразу своим для журналистов, в коллективе. Он же весёлый чувак! Я уверен: если клуб хочет раскрутиться, то Дзюба – хороший вариант», — сказал Кудрявцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
- 3 июля 2019
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