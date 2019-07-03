Кудрявцев: не сказал бы, что долго думал над предложением Okko Спорт

Комментатор Okko Спорт Филипп Кудрявцев высказался о своём решении перейти на платформу с телеканала «Матч».



«В нашей сфере сложно менять профессию. Я иногда смотрю на людей старшего поколения, на тех же комментаторов, работающих не один десяток лет в одной структуре, в одном месте, с одними и теми же людьми. С одной и той же мебелью. К «Останкино» это очень применимо, на самом деле. Мне иногда становилось страшно. Конечно, с творческой точки зрения я бы развивался, но с повседневной… Когда появилась альтернатива, решил, что нужно ей пользоваться.



Но главное – теперь я буду работать в новом коллективе. Не говорю, что предыдущий был плохой. Но я, например, никогда не работал с Владимиром Стогниенко. Мне интересно его узнать. Работая на одном месте, ты придерживаешься определённых правил. Сменить рутину на новый вызов будет весьма любопытно!



Долго ли думал над предложением? Не сказал бы. Как-то сидели с другом-программистом у меня на кухне, обсуждали предложение, которое я получил. А он зашёл в онлайн-сервис и посмотрел, сколько у Okko скачиваний. Сказал: «Вау, это очень круто». Значит, всё не стоит на месте и люди уже готовы платить за качественный контент. Мир меняется!» — сказал Кудрявцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Самый юный комментатор покидает ТВ ради АПЛ. Он начинал в 20 лет Филипп Кудрявцев — об английском футболе и своей новой работе.