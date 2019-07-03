Модели презентовали новую форму «Аталанты»

«Аталанта» решила, как и в прошлом сезоне, представить новую форму с помощью моделей. Девушки презентовали домашнюю, гостевую и вратарскую формы, сообщает официальный «твиттер» итальянской команды. Техническим спонсором клуба является компания Joma.

В прошлом сезоне клуб из Бергамо занял в чемпионате Италии третье место, чем обеспечил себе в следующем сезоне участие в Лиге чемпионов. В составе «Аталанты» выступает бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич.

Кроме того недавно появилась информация, что бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту». Ранее стало известно, что голкипер не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и может вернуться в Италию.