Модели презентовали новую форму «Аталанты»
«Аталанта» решила, как и в прошлом сезоне, представить новую форму с помощью моделей. Девушки презентовали домашнюю, гостевую и вратарскую формы, сообщает официальный «твиттер» итальянской команды. Техническим спонсором клуба является компания Joma.
В прошлом сезоне клуб из Бергамо занял в чемпионате Италии третье место, чем обеспечил себе в следующем сезоне участие в Лиге чемпионов. В составе «Аталанты» выступает бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич.
Кроме того недавно появилась информация, что бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту». Ранее стало известно, что голкипер не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и может вернуться в Италию.
«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона
- 3 июля 2019
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