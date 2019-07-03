Ребров, Селихов и Ломовицкий вошли в заявку «Спартака-2»

Футбольная национальная лига опубликовала заявку «Спартака-2» на предстоящий сезон. В неё помимо прочих футболистов вошли два вратаря основного состава красно-белых Артём Ребров и Александр Селихов, а также полузащитник Александр Ломовицкий.

Из легионеров в настоящий момент в заявке «Спартака-2» присутствуют два футболиста — это нападающие Сильванус Нимели и Тиуб Тиерно.

В прошлом сезоне «Спартак-2» занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем сезоне красно-белые начнут сезон выездным матчем с «Балтикой». Эта встреча состоится 7 июля в Калининграде.

Календарь матчей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».