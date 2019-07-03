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Шекари в ближайшее время покинет «Рубин»

Шекари в ближайшее время покинет «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком тегеранского «Персеполиса» – действующего победителя чемпионата Ирана. Об этом в «Твиттере» сообщил иранский журналист Шина Шаемьян.

Шекари перешёл в «Рубин» в 2017 году и за два сезона сыграл всего лишь пять матчей в составе казанского клуба. Ранее он выступал за иранский клуб «Зоб Ахан», забив в 21 встрече два мяча.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах казанская команда одержала 7 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В новом сезоне казанцы стартуют выездным матчем с «Локомотивом».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: Кварацхелия подписал контракт с «Рубином»
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