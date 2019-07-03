«Лион» приобрёл полузащитника «Лилля» Мендеса

«Лион» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лилля» Тьяго Мендеса.



Сумма трансфера и условия соглашения 27-летнего футболиста не разглашаются.



Мендес начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе бразильского клуба «Гояс». Спустя три года он перебрался в «Сан-Паулу», а в 2017 году переехал в Европу, где стал выступать за «Лилль», цвета которого защищал до недавнего времени.



В минувшем сезоне Мендес принял участие в 35 матчах французской Лиги 1 (все – в основе), в которых записал на свой счёт 5 результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек. «Лилль» по итогам розыгрыша занял второе место в турнирной таблице первенства, набрав 75 очков в 38 турах и уступив лишь «Пари Сен-Жермен» (91). «Лион» (72) расположился строчкой ниже.

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