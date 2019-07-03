«Локомотив» впервые в истории сыграет товарищеский матч с болельщиками

«Локомотив» на своём официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча между первой командой клуба и болельщиками.

«9 июля состоится встреча с командой. Собираемся на «РЖД Арене» к 19:00. Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству «Локомотива».

Кроме того в рамках встречи впервые в истории пройдёт товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава «Локо»! Шанс выйти на поле с кумирами получат владельцы абонементов на сезон-2019/20. Отбор в команду болельщиков пройдёт 7 июля – тренеры Академии проведут предматчевую тренировку и определят счастливчиков, которые войдут в состав», — сказано в заявлении «Локомотива».