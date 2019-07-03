«Реал» предложил за Погба € 80 млн и Бэйла
Испанский журналист Эдуардо Инда сообщил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут активные переговоры по трансферу французского полузащитника Поля Погба.
«На следующей неделе Поль Погба станет игроком „Реала“. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» € 80 млн и Гарета Бэйла, стоимость которого оценивается в € 90 млн. Общая стоимость трансфера составит € 170 млн», — приводит слова Инды Tuttosport.
В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.
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