Хавбек сборной Колумбии Диас, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Порту»

Президент «Атлетико Хуниор» Антонио Чар подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Порту» по трансферу полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса. Напомним, в услугах колумбийского игрока также был заинтересован петербургский «Зенит». Ранее Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита».



«Существует принципиальное соглашение между клубами. В скором времени Диас отправится в Португалию, чтобы пройти медицинский осмотр в «Порту», — приводит слова Диаса ESPN.



В нынешнем сезоне Луис в составе «Атлетико Хуниор» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Вместе со сборной Колумбии игрок на Кубке Америки дошёл до 1/4 финала, где в серии пенальти его команда уступила Чили (4:5).

Хавбек сборной Колумбии Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»