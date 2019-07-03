Хавбек сборной Колумбии Диас, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Порту»
Президент «Атлетико Хуниор» Антонио Чар подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Порту» по трансферу полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса. Напомним, в услугах колумбийского игрока также был заинтересован петербургский «Зенит». Ранее Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита».
«Существует принципиальное соглашение между клубами. В скором времени Диас отправится в Португалию, чтобы пройти медицинский осмотр в «Порту», — приводит слова Диаса ESPN.
В нынешнем сезоне Луис в составе «Атлетико Хуниор» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Вместе со сборной Колумбии игрок на Кубке Америки дошёл до 1/4 финала, где в серии пенальти его команда уступила Чили (4:5).
Хавбек сборной Колумбии Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
- 3 июля 2019
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