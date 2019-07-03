Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках

В УЕФА сообщили, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Таким образом, наставник «быков» не сможет в течение года находиться на тренерской скамье команды во время игр.

«Одним из ключевых требований для поступления на тренерские курсы категории Pro является наличие у соответствующего кандидата не менее одного года соответствующего тренерского опыта с лицензией категории A. Мурад Мусаев получил свою тренерскую лицензию категории A только в июне 2019 года, что означает, что он не выполнил необходимых критериев. Как следствие, комиссия решила, что Мусаеву пока не разрешат начать обучение на тренерских курсах категории Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе УЕФА.