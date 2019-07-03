«Айнтрахт» объявил о переходе чемпиона мира—2014
«Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Эрика Дурма. Соглашение 27-летнего немецкого футболиста с франкфуртским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Фото: Официальный сайт «Айнтрахта»
«Здорово, что нам удалось приобрести чемпиона мира. Эрик не только расширит наши возможности, но и усилит команду благодаря своим выдающимся навыкам. Его опыт будет иметь огромное значение для «Айнтрахта», — отметил спортивный директор клуба Фреди Бобич.
В минувшем сезоне Дурм выступал в составе клуба „Хаддерсфилд Таун“. Немецкий игрок принял участие в 30 матчах и вместе с клубом вылетел из английской Премьер-лиги. Также Дурм играл за сборную Германии, вместе с которой стал чемпионом мира в 2014 году.
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
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