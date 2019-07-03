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«Ростов» приобрёл экс-защитника «Динамо» Козлова

«Ростов» приобрёл экс-защитника «Динамо» Козлова
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе защитника Алексея Козлова. Срок действия контракта бывшего игрока «Динамо» с ростовским клубом не сообщается.

«Мы приветствуем Алексея Козлова в составе «Ростова» и желаем ему успешной игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

Фото: Официальный сайт «Ростова»

Козлов выступал в составе «Динамо» с февраля 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился 7 раз. В июне текущего года московское «Динамо» объявило об уходе 32-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта.

«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

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