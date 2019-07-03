ЦСКА — «Ростов»: Шарлия сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Ростова» на матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.



«Ростов»: Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Глебов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.



Помимо «армейцев» и ростовчан участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Спартак».



Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».