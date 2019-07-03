Члены ОНК проверят качество оказания медицинской помощи Кокорину в СИЗО

Член ОНК Иван Мельников сообщил, что представители Общественной наблюдательной комиссии проверят качество оказания медицинской помощи форварду «Зенита» Александру Кокорину в СИЗО.

«В ближайшее время члены ОНК постараются проверить Александра Кокорина. Мы обязательно сходим в СИЗО, проверим качество оказания медицинской помощи. Поговорим с ним, поймём, нужна ли ещё медицинская помощь. Всё это будет выяснено в ходе проверки. Может, дадим рекомендации руководству СИЗО, если от Кокорина поступят соответствующие просьбы», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.