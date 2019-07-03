Мещеряков: конфликт Сёмина и Кикнадзе — бред сивой кобылы, мы не дойная корова

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся информацию о конфликте между главным тренером команды Юрием Сёминым и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
«Конфликт Сёмина и Кикнадзе — бред сивой кобылы, как и вся эта информация, которая распространяется в последнее время в интернете про конфликты. Второе: хочу сказать некоторым товарищам, которые думают, что „Локомотив“ можно использовать, как дойную корову — дверь эта закрыта, открываться она не будет.
Третье: если тот, кто снаружи мутит воду и думает, что в этой мутной водичке что-нибудь для себя сумеет отколоть — не дождётся. Четвёртое: если кто-то хочет вбить клин между отдельными руководителями клуба и пошатнуть «Локомотив», то никому это не удастся.
Хочу обратиться к болельщикам: ребята, не поддавайтесь на провокации. Прежде всего, когда что-то читаете, думайте, кому это выгодно. Вот и всё. Есть абсолютно нормальные рабочие отношения. И Кикнадзе сам говорил, что он в бешенстве от этих историй, которые пытаются распространить разные люди. Я примерно представляю, кто это может быть, ну так пусть это останется на их совести», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 3 июля 2019
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