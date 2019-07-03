Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах работы попечительского совета организации.



«Сегодня обсуждалось Положение о попечительском совете РФС, оно было одобрено. Плюс обсудили план работы органа до конца года. В ближайшее время одним из вопросов для обсуждения сделаем бюджет РФС на 2020 год. Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком.



Мы ждём от попечительского совета содействия и поддержки РФС в выстраивании отношений и взаимодействии с региональными органами государственной власти, федеральными органами, с крупным бизнесом. Не стоит задачи, скажем так, принести какие-то деньги на развитие футбола. Нужно создать условия для того, чтобы крупный частный бизнес заинтересовался футболом и принял участие в его развитии», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами РФС