Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах работы попечительского совета организации.
«Сегодня обсуждалось Положение о попечительском совете РФС, оно было одобрено. Плюс обсудили план работы органа до конца года. В ближайшее время одним из вопросов для обсуждения сделаем бюджет РФС на 2020 год. Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком.
Мы ждём от попечительского совета содействия и поддержки РФС в выстраивании отношений и взаимодействии с региональными органами государственной власти, федеральными органами, с крупным бизнесом. Не стоит задачи, скажем так, принести какие-то деньги на развитие футбола. Нужно создать условия для того, чтобы крупный частный бизнес заинтересовался футболом и принял участие в его развитии», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 3 июля 2019
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:35
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:11
-
17:05
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:27
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08