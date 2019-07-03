«Монако» представил новую форму постером с Головиным, Фалькао и Фабрегасом
«Монако» в своём «твиттере» представил новую форму на сезон-2019/20. На постере появились игроки команды Александр Головин, Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиле. Производителем экипировки является итальянская компания Kappa.
Форма выполнена в традиционных для клуба красно-белых цветах с золотыми вставками. Футболки дополняют белые шорты и бело-красные гетры.
Фото доступно в «твиттере» «Монако».
Минувший сезон «Монако» завершил на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды от зоны вылета составил три очка. В Лиге чемпионов монегаски не смогли преодолеть стадию группового этапа, заняв последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».
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