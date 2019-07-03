Месси и Неймар встретились после матча Бразилия — Аргентина

По завершении полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоялась встреча бывших партнёров по каталонской «Барселоне» Лионеля Месси и Неймара, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболисты встретились в подтрибунном помещении стадиона «Минейран» в Белу-Оризонти. Разговор между ними длился несколько минут. О чём разговаривали игроки, остаётся неизвестным.

Напомним, Неймар пропускает Кубок Америки из-за полученной в товарищеской игре с Катаром травмы. Слухи активно связывают бразильца с возвращением в «Барселону», которую он покинул летом 2017 года, перейдя в «Пари-Сен-Жермен» за € 222 млн.

Сам матч Бразилия — Аргентина завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев Кубка Америки. В финале турнира команда Тите сыграет с победителем пары Чили — Перу.