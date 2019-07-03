Буффон пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 4 июля

Вратарь Джанлуиджи Буффон в скором времени вернётся в «Ювентус». Завтра, 4 июля, 41-летний итальянский голкипер пройдёт медосмотр в туринском клубе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн. Вратарь достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истёк 30 июня этого года. В завершившемся сезоне итальянский голкипер сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой голкипер стал чемпионом Франции.



Буффон ранее выступал за «Ювентус», с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Буффон и «Ювентус» достигли договорённости о подписании контракта