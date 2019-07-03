Бакаев и Ломовицкий определились с игровыми номерами на сезон-2019/20

Полузащитники «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий определились с игровыми номерами в клубе на следующий сезон, сообщает Fanat1k.

По информации источника, первый будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Квинси Промесу. Второй выбрал для себя 23-й номер, под которым ранее играл Дмитрий Комбаров.

В минувшем сезоне Ломовицкий принял участие в 24 играх в составе первой команды московского клуба. На счету игрока 1 результативная передача. Полузащитник связан со «Спартаком» контрактными обязательствами до лета 2023 года.

Бакаев сезон-2018/19 провёл в аренде в «Арсенале». За тульскую команду он сыграл 29 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.