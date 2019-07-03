Жена Новосельцева: в любой момент могут начаться роды, Иван не выходит на связь

Катерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала об итогах первого судебного заседания. Сегодня, 3 июля, суд начал рассмотрение исков Кейру к мужу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.



«Сегодня было назначено следующее заседание. Сегодня было сложное заседание, очень эмоциональное. Какие-то вещи для меня сейчас непонятны. Со стороны представителей Ивана прозвучало сегодня, какая я героическая женщина, зачем я это делаю. Намёк на то, что пора прекращать бороться за себя, это было не очень приятное ощущение. Я буду продолжать бороться за свою жизнь, которую я строила, за будущее моего ребёнка.

Я была хорошей женой, не спрятала ни рубля от своего мужа, вела честную жизнь по отношению к нему. У нас есть доказательства на каждый шаг, который он совершил нечестно по отношению ко мне. Когда он находился не в России, с его счёта снимались миллионы. Кто это делал, если у меня не было доверенности на его счета? Надеюсь, это всё будет учитываться.

У меня в любой момент в ближайшее время могут начаться роды. Иван пока не выходит на связь, чтобы помочь мне в этом. Надеюсь, суд этот вопрос разрешит, потому что для меня это важно. Хотела бы я, чтобы Иван присутствовал на родах? Это личный вопрос. Как всё будет проходить, я буду решать с акушерами и врачами. Сейчас я всё делаю по закону, ребёнок будет рождён в браке. Дальше я буду всё решать с Иваном сама и лично.

Иван посчитал, что он может взять и одним махом всё забрать. Это неуважение к той жизни, которую он прожил. Я рассчитывала, что он спросит о ребёнке, о том, что для него нужно. Это отражение внутренних качеств человека. Он унижает себя как мужчину. Он одним говорит одно, мне — другое. В мае он мне ещё писал, стихи присылал, цветы. Я не понимаю, чего он хочет. Если бы он просто пришёл и сказал, что его не устраивает, мы бы сели и всё решили мирно. Я была бы другом, всегда помогала. Человеческие отношения для меня важнее, чем любые другие. Но сейчас его поведение мне непонятно», — передаёт слова Кейру корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.