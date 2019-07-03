Появилось фото выездной формы «Челси» на сезон-2019/20

Ресурс Footyheadlines представил выездной комплект игровой формы «Челси» на следующий сезон.
Экипировка выполнена в белом цвете в классическом стиле. Футболка дополняется белыми шортами и синими гетрами. Форма была создана американской компанией Nike.
Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии команда Маурицио Сарри заняла третье место. В Кубке Англии синие уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадии 1/8 финала. В Кубке лиги лондонцы дошли до финала, где уступили «Манчестер Сити» в серии пенальти. В Лиге Европы «Челси» в финале разгромил «Арсенал» со счётом 4:1.
Летом команда осталась без главного тренера — Сарри ушёл в «Ювентус». Главным кандидатом на пост наставника синих называется легенда клуба Фрэнк Лэмпард.
- 3 июля 2019
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