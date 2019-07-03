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«Спартак» разгромил венгерский «Дьёр» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил венгерский «Дьёр» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче венгерский «Дьёр» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Это Парк» в Дьёре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Уже на 3-й минуте нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе открыл счёт в матче. На 34-й минуте преимущество красно-белых в счёте увеличил бразильский форвард Луис Адриано. Во втором тайме, на 59-й минуте защитник московского клуба Самуэль Жиго довёл счёт до разгромного, забив третий безответный мяч.

В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы)
03 июля 2019, среда. 19:00 МСК
Дьёр
Дьёр, Венгрия
0 : 3
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Мелкадзе – 3, 0:2 – Адриано – 34, 0:3 – Жиго – 59
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