Фарфан пожелал удачи сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки с Чили

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пожелал удачи национальной команде в преддверии матча 1/2 финала Кубка Америки со сборной Чили. Сам Фарфан в ближайшее время должен перенести операцию на колене из-за травмы.
«Надеюсь, мы сможем подарить болельщикам радость. Приложим все силы для достижения этой цели. Я уверен, что сборная Перу сейчас сконцентрирована как никогда. Удачи перуанской команде! Что касается моей операции, то сначала я отправлюсь в Россию, чтобы вновь пройти обследование. А затем меня должны прооперировать как можно скорее», — приводит слова Фарфана La Republica.
Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».
- 3 июля 2019
-
22:08
-
22:08
-
21:58
-
21:37
-
21:26
-
21:17
-
21:11
-
20:55
-
20:49
-
20:31
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:44
-
19:43
-
19:43
-
19:20
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:35
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:11
-
17:05