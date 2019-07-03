Фарфан пожелал удачи сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки с Чили

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пожелал удачи национальной команде в преддверии матча 1/2 финала Кубка Америки со сборной Чили. Сам Фарфан в ближайшее время должен перенести операцию на колене из-за травмы.



«Надеюсь, мы сможем подарить болельщикам радость. Приложим все силы для достижения этой цели. Я уверен, что сборная Перу сейчас сконцентрирована как никогда. Удачи перуанской команде! Что касается моей операции, то сначала я отправлюсь в Россию, чтобы вновь пройти обследование. А затем меня должны прооперировать как можно скорее», — приводит слова Фарфана La Republica.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

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