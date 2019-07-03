Игрок «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт

Как сообщили «Чемпионату» в Transfermarkt.ru, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» контракт сроком на четыре года.

По информации источника, 25-летний игрок сегодня, 3 июля, попрощался с партнёрами по команде и с сотрудниками немецкого клуба. Сегодня же он вылетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Трансфер бразильца обойдётся сине-бело-голубым в € 12 млн. Ещё € 3 млн «Гамбург» может получить в виде бонусов.

Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.

«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.