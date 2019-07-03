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Чалов: даже хорошо, что сейчас увидели свои слабые стороны

Чалов: даже хорошо, что сейчас увидели свои слабые стороны
Футбол / РПЛ 0

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (1:2).

«Это товарищеский турнир, где мы смотрим игровые связи, налаживаем взаимодействия. Конечно, всегда неприятно проигрывать, тем более три игры подряд. Я думаю, мы сделаем выводы из этих матчей, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме и показывать тот футбол, который мы хотим.

Все команды—участницы турнира были в равных условиях. Мы допустили ошибки, которые нужно убирать в будущем. Я думаю, что это даже хорошо, что сейчас мы увидели свои слабые стороны», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

ЦСКА завершил турнир в Австрии на последнем месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка в трёх играх.

Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии
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