Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом»

Сегодня, 3 июля, московский «Локомотив» подписал контракт с полузащитником Гжегожем Крыховяком.

«Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошёл его вместе с «Локо». Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» — приводит слова Крыховяка официальный сайт «Локомотива».

Крыховяк перешёл в московский «Локомотив» летом прошлого года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды с правом выкупа. За «железнодорожников» польский футболист провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».



«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.