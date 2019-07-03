«Реал» объявил о переходе форварда де Томаса в «Бенфику»
Мадридский «Реал» на официальном сайте клуба объявил о переходе нападающего Рауля де Томаса в «Бенфику».
«Клуб хочет поблагодарить Рауля за его работу и преданность делу с момента его прибытия в „Реал“. Мы желаем ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».
24-летний де Томас является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне испанский футболист выступал на правах аренды за «Райо Вальекано», принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
«Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2018/19. Чемпионом Испании стала «Барселона».
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