Хавбек «Марселя» Окампос перешёл в «Севилью»
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Марселя» Лукаса Окампоса. Контракт 24-летнего аргентинского футболиста с испанским клубом рассчитан на пять лет.
Окампос выступал в составе «Марселя» с 2015 года. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал 8 результативных передач. Также Окампос играл за такие команды, как «Ривер Плейт», «Монако», «Дженоа» и «Милан». Также в составе юношеской сборной Аргентины в 2011 году Окампос стал бронзовым призёром юношеского чемпионата Южной Америки.
«Севилья» заняла шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2018/19. Чемпионом Испании стала «Барселона».
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