Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира
В матче 1/2 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Швеции. Игра прошла на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу голландской команды.
В основное время встречи сборные не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. В дополнительное время, на 99-й минуте футболистка «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джеки Грунен забила единственный гол матча.
Таким образом, сборная Нидерландов вышла в финал женского чемпионата мира 2019 года, а национальная команда Швеции сыграет в матче за третье место. В финале турнира голландская команда сыграет со сборной США, которая ранее обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1.
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