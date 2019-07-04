Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

В матче 1/2 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Швеции. Игра прошла на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу голландской команды.



В основное время встречи сборные не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. В дополнительное время, на 99-й минуте футболистка «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джеки Грунен забила единственный гол матча.



Таким образом, сборная Нидерландов вышла в финал женского чемпионата мира 2019 года, а национальная команда Швеции сыграет в матче за третье место. В финале турнира голландская команда сыграет со сборной США, которая ранее обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1.