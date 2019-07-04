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«Ювентус» готов платить Икарди € 8 млн в год

«Ювентус» готов платить Икарди € 8 млн в год
Футбол / Англия 0

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянскую прессу.

Туринский клуб предпринимает активные попытки для подписания 26-летнего нападающего «нерадзурри». Самому аргентинцу «старая синьора» готова предложить контракт с зарплатой € 8 млн в год. Ожидается, что «Интер» пойдёт на продажу футболиста, так как ему необходимо выручить средства на покупку Ромелу Лукаку у «Манчестер Юнайтед». За своего футболиста миланский клуб рассчитывает получить не менее € 60 млн.

В минувшем сезоне Икарди провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами. Контракт нападающего с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.

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