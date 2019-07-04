Непомнящий: Мусаев был заявлен как старший тренер и ничего не нарушал

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение дисциплинарного комитета УЕФА отстранить главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. 35-летний специалист не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Таким образом, наставник «быков» не сможет в течение года находиться на тренерской скамье команды во время игр в еврокубках.
«Для меня это обескураживающая новость. Ничего он не нарушал. Он был заявлен как старший тренер, и эта должность позволяет полноценно тренировать команду. Если УЕФА позволяет подобные действия только на начальном этапе, то у нас в России он спокойно может выполнять свою работу, тем более Мурад уже получил тренерскую лицензию.
Если всё-таки Союз европейских футбольных ассоциаций утвердит такое решение, то уверен, что руководство команды будет бороться за наставника. В любом случае на выступление команды эта новость может повлиять только положительно — когда тренера перемещают на трибуны, всегда срабатывает дополнительная мотивация», — приводит слова Непомнящего News.ru.
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