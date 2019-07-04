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Боккетти согласовал личный контракт с «Дженоа»

Боккетти согласовал личный контракт с «Дженоа»
Футбол / РПЛ 0

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти близок к возвращению на родину.

Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто в «Твиттере», 32-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Дженоа», цвета которого он защищал с 2008 по 2010 год. Для завершения сделки клубу из Серии А осталось договориться со «Спартаком» о сумме трансфера.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В минувшем сезоне Сальваторе принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек.

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